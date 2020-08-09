Армия Ливана освободила от протестующих здания двух министерств в Бейруте
Армия Ливана выдворила из здания министерств экономики и энергетики в Бейруте протестующих, которые ранее его захватили в ходе беспорядков в столице страны после произошедшего взрыва в порту 4 августа. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия аль-Хадас».
«Армия Ливана освободила здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики от протестующих», — цитирует официальное сообщение РИА «Новости».
По сообщениям ливанского телеканала, на улицы Бейрута вернулось относительное спокойствие, пишет Газета.ru
Антиправительственные волнения начались в Бейруте накануне. Люди требовали отставки действующего кабмина и реформ. Многотысячный митинг завершился стычками демонстрантов и полиции. Силовики применили слезоточивый газ в ответ на камни. Митингующие заняли здание МИД Ливана, которые позже освободили военные.
Напомним, мощный взрыв в столице Ливaнa прогремел 4 aвгустa. Происшествие произошло в следствии детонaции 2 750 тонн aммиaчной селитры, которaя хрaнилaсь в порту Бейрутa. и привели к стычкам демонстрантов и полиции. Силовики применили слезоточивый газ в ответ на камни и петарды. Митингующие заняли здание МИД Ливана, которые позже освободили военные.
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