Армия Ливана освободила от протестующих здания двух министерств в Бейруте

Армия Ливана выдворила из здания министерств экономики и энергетики в Бейруте протестующих, которые ранее его захватили в ходе беспорядков в столице страны после произошедшего взрыва в порту 4 августа. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия аль-Хадас».

«Армия Ливана освободила здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики от протестующих», — цитирует официальное сообщение РИА «Новости».

В столкновениях в Бейруте пострадали 60 человек

По сообщениям ливанского телеканала, на улицы Бейрута вернулось относительное спокойствие, пишет Газета.ru

Антиправительственные волнения начались в Бейруте накануне. Люди требовали отставки действующего кабмина и реформ. Многотысячный митинг завершился стычками демонстрантов и полиции. Силовики применили слезоточивый газ в ответ на камни. Митингующие заняли здание МИД Ливана, которые позже освободили военные.

Напомним, мощный взрыв в столице Ливaнa прогремел 4 aвгустa. Происшествие произошло в следствии детонaции 2 750 тонн aммиaчной селитры, которaя хрaнилaсь в порту Бейрутa. и привели к стычкам демонстрантов и полиции. Силовики применили слезоточивый газ в ответ на камни и петарды. Митингующие заняли здание МИД Ливана, которые позже освободили военные.


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Фото: twitter.com/nabihbulos
ТЕГИ:Бейрут ЛиванБеспорядки
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