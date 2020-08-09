Армия Ливана освободила от протестующих здания двух министерств в Бейруте

Армия Ливана выдворила из здания министерств экономики и энергетики в Бейруте протестующих, которые ранее его захватили в ходе беспорядков в столице страны после произошедшего взрыва в порту 4 августа. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия аль-Хадас».

«Армия Ливана освободила здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики от протестующих», — цитирует официальное сообщение РИА «Новости».