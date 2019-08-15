Число пострадавших при аварийной посадке A321 в Подмосковье выросло до 76 человек
По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 пассажиров самолета «Уральских авиалиний», экстренно севшего на подмосковном поле. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве.
Отмечается, что среди пострадавших 19 детей.
Напомним, самолет приземлился на кукурузное поле через пару минут после взлета. Причиной послужил почти полный отказ двигателей, из-за попадания в один из них стаи птиц. Инцидент обошелся без жертв.
Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов заявил НСН о необходимости срочно убрать мусорную свалку рядом с аэропортом Жуковский, возле которой наблюдается большое количество птиц.
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