Число пострадавших при аварийной посадке A321 в Подмосковье выросло до 76 человек

По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 пассажиров самолета «Уральских авиалиний», экстренно севшего на подмосковном поле. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве.

Отмечается, что среди пострадавших 19 детей.

Напомним, самолет приземлился на кукурузное поле через пару минут после взлета. Причиной послужил почти полный отказ двигателей, из-за попадания в один из них стаи птиц. Инцидент обошелся без жертв.

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов заявил НСН о необходимости срочно убрать мусорную свалку рядом с аэропортом Жуковский, возле которой наблюдается большое количество птиц.

