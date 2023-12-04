Число получающих пособие по безработице москвичей за год уменьшилось на 36,3%
Число москвичей, которые получают пособие по безработице, сократилось на 36,3% по сравнению с октябрем прошлого года и составило 11,8 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба Управления федеральной службы по государственной статистике в Москве и Московской области (Мосстат).
Отмечается, что, по данным столичного департамента труда и соцзащиты населения, на конец октября 2023 года на регистрационном учете для поиска подходящей работы состояли 28,8 тысячи москвичей, что на 3,9% меньше, чем в сентябре.
Ранее глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в интервью НСН рассказала, что самый большой рост зарплат в 2023 году произошел в Москве в IT-отрасли (8,1%), строительстве (6,9%), маркетинге (6,6%) и банковской сфере (6,2%), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru