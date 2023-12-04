Число получающих пособие по безработице москвичей за год уменьшилось на 36,3%

Отмечается, что, по данным столичного департамента труда и соцзащиты населения, на конец октября 2023 года на регистрационном учете для поиска подходящей работы состояли 28,8 тысячи москвичей, что на 3,9% меньше, чем в сентябре.

Ранее глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в интервью НСН рассказала, что самый большой рост зарплат в 2023 году произошел в Москве в IT-отрасли (8,1%), строительстве (6,9%), маркетинге (6,6%) и банковской сфере (6,2%), передает «Радиоточка НСН».

