Число покупок коробок шоколадных конфет в РФ за год выросло на 9%

В России количество покупок коробок шоколадных конфет за год выросло на 9%, пишет «Газета.Ru».

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Отмечается, что средний чек на коробку шоколадных конфет вырос на 10% за период с 1 января по 15 февраля 2024 года по сравнению с аналогичных периодом прошлого года.

Цена развесных шоколадных конфет за год выросла на 13%, а число покупок увеличилось на 4%. Шоколадные плитки подорожали 15% за год. Россияне покупали на 5% чаще в этом году.

Ранее доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов заявил, что на фоне глобального дефицита какао-бобов россиянам стоит ждать повышения цен на шоколад, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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