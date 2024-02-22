Число покупок коробок шоколадных конфет в РФ за год выросло на 9%

Отмечается, что средний чек на коробку шоколадных конфет вырос на 10% за период с 1 января по 15 февраля 2024 года по сравнению с аналогичных периодом прошлого года.

Цена развесных шоколадных конфет за год выросла на 13%, а число покупок увеличилось на 4%. Шоколадные плитки подорожали 15% за год. Россияне покупали на 5% чаще в этом году.

Ранее доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов заявил, что на фоне глобального дефицита какао-бобов россиянам стоит ждать повышения цен на шоколад, отмечает RT.

