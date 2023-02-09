Власти Новосибирской области объявили в регионе траур 10 февраля

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своём Telegram-канале заявил, что 10 февраля объявляется на территории региона днём траура.

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до восьми

По его словам, взры газа и последующее обрушение части дома на улице Линейной, 39 - это «большая трагедия, потрясшая всех новосибирцев».

«Приношу самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас медики борются за жизнь и здоровье каждого», - написал он.

Травников добавил, что причины трагедии будут установлены и виновные понесут «заслуженное наказание».

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что президент РФ Владимир Путин держит на контроле ситуацию со взрывом газа в жилом доме в Новосибирске, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Николаев
ТЕГИ:ТраурНовосибирская ОбластьВзрыв ГазаНовосибирск
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