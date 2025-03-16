Число погибших при пожаре на дискотеке в Северной Македонии возросло до 59

«Погибли всего 59 человек, пострадали 155 человек», — приводит агентство слова Тошковски.

Тошковски сообщил о начале расследования и намерении задержать четырех человек, причастных к организации мероприятия.

Директор больницы города Кочани, доктор Кристина Серафимова, уточнила, что погибшим было от 14 до 27 лет.

Согласно данным Минздрава Северной Македонии, 18 пострадавших находятся в критическом состоянии, в их числе есть несовершеннолетние.

Пожар на дискотеке в городе Кочани начался около 03:00 часов ночи по местному времени 16 марта (в 05:00 часов утра по Москве). Причиной возгорания могло стать использование пиротехнических средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

