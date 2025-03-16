Число погибших при пожаре на дискотеке в Северной Македонии возросло до 59
Число погибших при пожаре на дискотеке в Северной Македонии выросло до 59. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу МВД Северной Македонии Панче Тошковски.
«Погибли всего 59 человек, пострадали 155 человек», — приводит агентство слова Тошковски.
Тошковски сообщил о начале расследования и намерении задержать четырех человек, причастных к организации мероприятия.
Директор больницы города Кочани, доктор Кристина Серафимова, уточнила, что погибшим было от 14 до 27 лет.
Согласно данным Минздрава Северной Македонии, 18 пострадавших находятся в критическом состоянии, в их числе есть несовершеннолетние.
Пожар на дискотеке в городе Кочани начался около 03:00 часов ночи по местному времени 16 марта (в 05:00 часов утра по Москве). Причиной возгорания могло стать использование пиротехнических средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уиткофф заявил, что президенты РФ и США могут созвониться на следующей неделе
- Загитова заявила, что не реагирует на критику
- СМИ: Трамп дестабилизирует мировую экономику больше, чем пандемия Covid-19
- Евгений Петросян отменил все концерты до 1 апреля
- Число погибших при пожаре на дискотеке в Северной Македонии возросло до 59
- Генштаб Украины подтвердил оставление ВСУ Суджи
- Представители Эйдельштейна уточнят детали о неявке актера в военкомат
- Суд в США запретил высылку мигрантов из страны самолетами по закону 1798 года
- Артиллерийский снаряд обнаружен в Москве во время реконструкции набережной
- СМИ: Россия вошла в топ-10 стран с самыми большими запасами золота в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru