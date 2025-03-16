В Северной Македонии при пожаре на дискотеке погибли 50 человек
В Северной Македонии в городе Кочани в результате пожара, вспыхнувшего на дискотеке, погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает госагентство «MIA».
Известно, что всего на мероприятии находилось примерно полторы тысячи человек.
По данным источника, пожар начался около 03:00 часов ночи по местному времени (в 05:00 часов утра по Москве). Причиной возгорания, по предварительной информации, могло стать использование пиротехнических средств. Согласно неподтвержденным данным, владельца ночного клуба, в котором проводился концерт, задержали.
Отмечается, что на место ЧП направились премьер Северной Македонии Христиан Мицкоски и члены правительства страны.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Калининградской области рухнул аварийный дом с проживающими в нем людьми.
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