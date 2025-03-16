В Северной Македонии при пожаре на дискотеке погибли 50 человек

В Северной Македонии в городе Кочани в результате пожара, вспыхнувшего на дискотеке, погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает госагентство «MIA».

Известно, что всего на мероприятии находилось примерно полторы тысячи человек.

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По данным источника, пожар начался около 03:00 часов ночи по местному времени (в 05:00 часов утра по Москве). Причиной возгорания, по предварительной информации, могло стать использование пиротехнических средств. Согласно неподтвержденным данным, владельца ночного клуба, в котором проводился концерт, задержали.

Отмечается, что на место ЧП направились премьер Северной Македонии Христиан Мицкоски и члены правительства страны.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Калининградской области рухнул аварийный дом с проживающими в нем людьми.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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