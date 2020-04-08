Число погибших от коронавируса в России возросло до 63
В России за минувшие сутки умерли пять человек,у которых был диагностирован коронавирус.
Два человека скончались в Подмосковье, при этом в регионе за последние сутки выявили 95 новых заболевших, отмечает сайт «Подмосковье сегодня». По одному человеку умерли в Хабаровском крае, Иркутской области и Северной Осетии.
Таким образом с начала пандемии в России скончались 63 человека, у которых был выявлен COVID-19.
Всего за сутки в России выявили 1175 новых случаев заражения в 56 регионах страны. Общее число заболевших достигло 8672, сообщает RT.
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