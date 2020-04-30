Число погибших от COVID-19 в России перевалило за тысячу

За минувшие сутки в России от коронавируса скончался 101 человек. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее число погибших в стране по состоянию на 30 апреля — 1073.

Всего на сегодняшний день в России выявили 106 тысяч случаев заболевания, из них за последний день — 7099. Выздоровели 11619 человек, из них 1333 — за последние сутки, передает RT.

