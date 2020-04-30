Число погибших от COVID-19 в России перевалило за тысячу
30 апреля 202011:08
За минувшие сутки в России от коронавируса скончался 101 человек. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Таким образом, общее число погибших в стране по состоянию на 30 апреля — 1073.
Всего на сегодняшний день в России выявили 106 тысяч случаев заболевания, из них за последний день — 7099. Выздоровели 11619 человек, из них 1333 — за последние сутки, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
106 тыс.+7 099 / сут.
Умерли
1 073+101 / сут.
Выздоровели
11 619+1 333 / сут.
- Вирусолог предрек России вторую волну коронавируса осенью
- В Кремле допустили выплату пособия всем россиянам
- Закончились деньги. Названы причины роста популярности кредитов на самоизоляции
- Не только Петербург: Масочный режим охватил уже почти 20 регионов России
- Число случаев COVID-19 в России превысило 100 тысяч
30 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru