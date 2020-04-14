Число оштрафованных за нарушение карантина в Москве достигло 55 человек
В Москве за нарушение карантинных мер к административной ответственности привлечены 55 человек. Такие данные привели в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций Москвы.
Отмечается, что 25 человек были оштрафованы в течение последних трех дней — речь идет о людях, у которых был подтвержден коронавирус, однако они проходили лечение на дому.
В результате нарушители были доставлены для прохождения дальнейшего лечения в обсервационные центры. Там они будут находиться до полного выздоровления.
Также отмечается, что суммарно нарушители были оштрафованы на 220 тысяч рублей.
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