Число оштрафованных за нарушение карантина в Москве достигло 55 человек

В Москве за нарушение карантинных мер к административной ответственности привлечены 55 человек. Такие данные привели в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций Москвы.



Отмечается, что 25 человек были оштрафованы в течение последних трех дней — речь идет о людях, у которых был подтвержден коронавирус, однако они проходили лечение на дому.



В результате нарушители были доставлены для прохождения дальнейшего лечения в обсервационные центры. Там они будут находиться до полного выздоровления.



Также отмечается, что суммарно нарушители были оштрафованы на 220 тысяч рублей.

