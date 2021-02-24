Число обращений за психологической помощью среди Россиян выросло
Россияне чаще стали сталкиваться с депрессивными и тревожными расстройствами на фоне эпидемии коронавируса. В некоторых регионах число таких пациентов выросло на 10-30%, пишет «Коммерсант».
Изначально прирост пациентов с психологическими проблемами обнаружили врачи в Петербурге. За время пандемии количество обращений к психиатрам здесь выросло на 30% в сравнении с 2019 годом. Еще больше человек стали посещать психолога. В Москве число обращений увеличилось на 28%.
Основные жалобы пациентов связаны с переживаниями, стрессом, зависимостями, конфликтами в семье и отношениях, проблемами одиночества, кризисами личности и возраста.
Отмечается, что в Башкирии в связи с суицидальным поведением у подростков число обращений выросло на 60%. Главный психотерапевт Минздрава республики Ильгиз Тимербулатов подчеркнул, что за 20 лет своей практики впервые сталкиваться с таким явлением. Специалисты сходятся во мнении, что пандемия сбила обычный режим работы и жизни, а самоизоляция «возвратила к себе» пациентов, что вызвало повышенную потребность в психологической и психиатрической терапии
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