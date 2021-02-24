Число обращений за психологической помощью среди Россиян выросло

Россияне чаще стали сталкиваться с депрессивными и тревожными расстройствами на фоне эпидемии коронавируса. В некоторых регионах число таких пациентов выросло на 10-30%, пишет «Коммерсант».

Изначально прирост пациентов с психологическими проблемами обнаружили врачи в Петербурге. За время пандемии количество обращений к психиатрам здесь выросло на 30% в сравнении с 2019 годом. Еще больше человек стали посещать психолога. В Москве число обращений увеличилось на 28%.

Основные жалобы пациентов связаны с переживаниями, стрессом, зависимостями, конфликтами в семье и отношениях, проблемами одиночества, кризисами личности и возраста.