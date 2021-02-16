В Госдуме предложили создать программу по сохранению психического здоровья россиян

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предложил в рамках нацпроекта «Здравоохранение» разработать федеральную программу по сохранению психического здоровья россиян, передаёт РИА Новости.

По словам парламентария, у многих жителей страны отмечается повышенная тревожность и озлобленность, и необходимо работать над этим, не ожидая печальных последствий.

Депутат считает, что работодатели зачастую не относятся с пониманием к больничным, связанным с переутомлением или профессиональным выгоранием сотрудника, отмечает Ura.ru.

Менделевич в октябре прошлого года предлагал создать федеральную программу по охране психического здоровья. Сроки её запуска не уточнялись.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НацпроектыЗдоровьеГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры