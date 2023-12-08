Число обращений к прямой линии с Путиным превысило 600 тысяч
Количество вопросов президенту России Владимиру Путину для прямой линии и пресс-конференции уже превысило 600 тысяч. Такую статистику привёл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, Путин «готовится очень тщательно» к предстоящему публичному событию. Президент лично знакомится с темами обращений. Специально для него они формируются по тематическим блокам.
Приём вопросов стартовал 1 декабря. Их можно оставить на сайте «Москва — Путину», а также отправить посредством СМС на номер 0-40-40 или по телефону 8-800-200-40-40. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках прямой линии, которая состоится 14 декабря, также запланирована итоговая пресс-конференция для представителей СМИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru