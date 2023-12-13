Число обращений к прямой линии с Путиным превысило 2 млн

По состоянию на 21:00 поступило 2 061 772 вопроса, уточнил телеканал.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на мероприятии будут представлены журналисты из дружественных и недружественных стран. По его словам, прямых включений из новых регионов не будет, чтобы не подвергать людей опасности.

Представитель Кремля заверил, что все поступившие обращения будут обработаны.

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в четверг, 14 декабря. Ее объединят с большой пресс-конференцией, отмечает «Радиоточка НСН».

