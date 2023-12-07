Call-центры начали прием вопросов перед прямой линией с Путиным
Операторы call-центров 24 часа в сутки принимают вопросы от граждан России для предстоящей прямой линии с президентом Владимиром Путиным, которая назначена на 14 декабря. Как уточнили организаторы, вопросы, в основном, связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, ремонтом дорог, иными темами социальной направленности.
Вопросы принимаются, помимо телефонов, по видеосвязи. Обращения принимаются по бесплатному номеру 8-800-200-40-40, можно также отправить SMS на номер 04040. Кроме того, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Также в этом году задействовано приложение для смартфонов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этот раз в регионах во время прямой линии не будут работать специальные телестудии, откуда россияне могли бы в прямом эфире обратиться к президенту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru