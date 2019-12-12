Число обладателей почетного статуса «московский врач» превысило тысячу
Рекордное количество медработников – сразу 227 – получили статус «московский врач», а общее число обладателей этого почетного звания превысило тысячу человек. Как сообщает официальный сайт мэра столицы, в числе новых обладателей представители дерматовенерологии, детской хирургии, акушерства и гинекологии, кардиологии и других направлений.
Отмечается, что врачи с таким статусом, работающие в учреждениях департамента здравоохранения, получают ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей. Как пишет АГН Москва, статус «московский врач» можно получить сразу по нескольким специальностям – в том случае, если претендент работает по ним .Надбавку будут начислять по каждой из них.
Между тем, ранее Сергей Собянин заявил, что скорая помощь столицы является одной из лучших в мире не только по скорости, но и эффективности принимаемых решений. Об этом мэр Москвы рассказал в ходе посещения Единого городского диспетчерского центра, а также отдела медицинской эвакуации станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.Пучкова.
Градоначальник напомнил, что Единый городской диспетчерский центр создан в структуре станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.Пучкова в 2017 году. Именно он обеспечивает централизованный прием и обработку обращений по номеру «103» и от службы «112». Кроме того, центр ведет контроль за выполнением вызовов бригадами скорой помощи. В сутки к специалистам центра поступает более 15 тысяч обращений.
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