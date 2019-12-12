Число обладателей почетного статуса «московский врач» превысило тысячу

Рекордное количество медработников – сразу 227 – получили статус «московский врач», а общее число обладателей этого почетного звания превысило тысячу человек. Как сообщает официальный сайт мэра столицы, в числе новых обладателей представители дерматовенерологии, детской хирургии, акушерства и гинекологии, кардиологии и других направлений.

Отмечается, что врачи с таким статусом, работающие в учреждениях департамента здравоохранения, получают ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей. Как пишет АГН Москва, статус «московский врач» можно получить сразу по нескольким специальностям – в том случае, если претендент работает по ним .Надбавку будут начислять по каждой из них.