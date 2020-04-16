Число новых заболевших в Москве за сутки снизилось почти на 23%

За минувшие сутки в Москве число новых случаев заболевания коронавирусом заметно снизилось: если в среду, 15 апреля, сообщалось о 1774 заражениях, но в четверг, 16 апреля, зарегистрировано 1370 случаев.



Таким образом, за сутки заболевших стало на 22,8% меньше. Всего в столице зафиксировано 16 146 заболевших. За минувшие сутки в Москве умерли 7 пациентов, за все время пандемии в столице скончались 113 заболевших.



После Москвы по количеству новых случаев следуют Подмосковье (+467), Санкт-Петербург (154), Нижегородская область (+65), Ингушетия (+63), а также Красноярский край (+60), передает RT.



В целом по России заболевших 27 938, скончавшихся — 232, выздоровевших — 2304.

