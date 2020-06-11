Число новых случаев коронавируса в России подросло после снижения

В Российской Федерации за прошедшие 2 часа идентифицировано 8779 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии 502 436 человек заболели COVID-19. Такеи свежие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с эпидемией.

Накануне прирост составил 8404 подтверждённых случаев коронавируса. Ранее руководитель лава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наша страна уже преодолела острый этап подъёма инфекции, отмечает RT.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» поставили в клиники по стране первую партию отечественного препарата «Авифавир», эффективного для лечения COVID-19.

Как уточняет РИА ФАН, первыми лекарство доставлено стационары и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Кировской, Нижегородской и Новгородской областей, Екатеринбурга и Татарстана.

