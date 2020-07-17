Число новых случаев COVID-19 в столице за неделю снизилось на 10%
За последние 24 часа в российской столице выявлено 575 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост инфицированных сократился на 10% по сравнению с показателями недельной давности. Такую статистику обнародовал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
По возрастным категориям заражённые распределились следующим образом: 53% — пациенты от 18 до 45 лет, 24,2% — от 46 до 65 лет, 8,5% — от 66 до 79 лет, 3,3% — старше 80 лет. Еще 11% случаев приходится на несовершеннолетних. Все пациенты, а также контактировавшие с ними, находятся под контролем врачей.
В Москве любой желающий может сделать тест на антитела к COVID-19. Приём ведут 30 поликлиник по предварительной записи. Специальная подготовка к сдаче крови не нужна.
Кроме того, отныне появилась возможность бесплатного анализа и ПЦР-методом. Этот тест показывает наличие или отсутствие вируса в организме. Результаты можно узнать в электронной медицинской карте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru