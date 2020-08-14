Число невыездных россиян достигло почти 4 миллионов человек
Число невыездных россиян возросло на 10%. По данным на 1 июля таковыми оказались 3,9 млн должников по алиментам, услугам ЖКХ, кредитам и штрафам ГИБДД. Это на 363 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов, возросло и количество судебных постановлений о взыскании долгов. Так, на 1 июля у приставов в работе было почти 14 млн дел злостных неплательщиков по штрафам ГИБДД, почти 7 млн по кредитам, 2,5 млн по услугам ЖКХ и почти 800 тысяч по алиментам.
Эксперты видит причину роста числа должников в финансовых проблемах, которые принесла пандемия коронавируса.
Основатель Алиментного фонда, правозащитница, юрист Екатерина Гордон рассказала подробности того, кому собирается помогать ее организация.
«Это благотворительная организация, которая называется «Алиментный фонд». Мы на деньги благотворителей выбираем кандидата и поддерживаем тех женщин, которым тяжело. Речь о женщинах, которые находятся в состоянии беременности, нищих, небогатых женщинах. Беременная женщина вне брака не имеет никаких прав на алименты. В период, пока она беременна, мы хотим оказывать ей поддержку в размере прожиточного минимума», - добавила она.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru