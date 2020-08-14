Число невыездных россиян достигло почти 4 миллионов человек

Число невыездных россиян возросло на 10%. По данным на 1 июля таковыми оказались 3,9 млн должников по алиментам, услугам ЖКХ, кредитам и штрафам ГИБДД. Это на 363 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов, возросло и количество судебных постановлений о взыскании долгов. Так, на 1 июля у приставов в работе было почти 14 млн дел злостных неплательщиков по штрафам ГИБДД, почти 7 млн по кредитам, 2,5 млн по услугам ЖКХ и почти 800 тысяч по алиментам.