Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5%

Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5% с начала года, пишет РБК со ссылкой на первого замначальника МАДИ Михаила Устиновского.

Всего в этом году было выявлено уже 6,5 тысяч нарушений, а в прошлом году за этот же период – 1,4 тысячи. Больше всего нарушений связаны с отсутствием прав нужной категории, недостаточным стажем или отсутствием медосмотра перед рейсом.

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За нарушения водители заплатили почти 177 миллионов рублей, было изъято две тысячи машин.

До этого профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев предложил ввести налог на поездки в такси и курьерскую доставку. По его мнению, это могли бы быть 100-рублевый минимум с услуги и несколько процентов от её стоимости. По его словам, «никакого социального недовольства не будет», если «минимальные» цены такси и доставку повысить до 700 рублей, а средние — до 1000−1200 рублей».

Такси часто используют мамы с детьми, пожилые граждане и инвалиды, поэтому повышение стоимости минимальной поездки до 700 рублей сделает эту услугу для них просто недоступной, заявил экономист Валерий Корнеев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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