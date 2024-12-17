Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5% с начала года, пишет РБК со ссылкой на первого замначальника МАДИ Михаила Устиновского.

Всего в этом году было выявлено уже 6,5 тысяч нарушений, а в прошлом году за этот же период – 1,4 тысячи. Больше всего нарушений связаны с отсутствием прав нужной категории, недостаточным стажем или отсутствием медосмотра перед рейсом.