Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5%
Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5% с начала года, пишет РБК со ссылкой на первого замначальника МАДИ Михаила Устиновского.
Всего в этом году было выявлено уже 6,5 тысяч нарушений, а в прошлом году за этот же период – 1,4 тысячи. Больше всего нарушений связаны с отсутствием прав нужной категории, недостаточным стажем или отсутствием медосмотра перед рейсом.
За нарушения водители заплатили почти 177 миллионов рублей, было изъято две тысячи машин.
До этого профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев предложил ввести налог на поездки в такси и курьерскую доставку. По его мнению, это могли бы быть 100-рублевый минимум с услуги и несколько процентов от её стоимости. По его словам, «никакого социального недовольства не будет», если «минимальные» цены такси и доставку повысить до 700 рублей, а средние — до 1000−1200 рублей».
Такси часто используют мамы с детьми, пожилые граждане и инвалиды, поэтому повышение стоимости минимальной поездки до 700 рублей сделает эту услугу для них просто недоступной, заявил экономист Валерий Корнеев «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru