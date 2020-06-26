Число москвичей с формирующимся иммунитетом к COVID-19 постоянно растет
Иммунитет к новому коронавирусу выявлен у 20% жителей Москвы, которые прошли соответствующее тестирование. Такую статистику третьего этапа проверки обнародовала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Очередное исследование было проведено с 5 по 18 июня. В нем смогли поучаствовать свыше 90 тысяч горожан. Показатель оказался на 2,5% выше по сравнению с предыдущим этапом тестирования. Как подчеркнула Ракова, это означается, что популяционный иммунитет среди москвичей продолжает формироваться.
По оценке Раковой, за прошедший месяц иммунитет выработан у 7% горожан. Заммэра пообещал, что столичные власти продолжат такого рода исследования, о результатах которых общественность будет своевременно проинформирована.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru