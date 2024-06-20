Число курящих мужчин в России с 2009 года сократилось более чем в два раза

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 2009 года число курильщиков в России сократилось более чем в два раза, снизившись с 40%, сообщает РИА Новости.

Голикова отметила, что в 2009 году, когда было принято решение в рамках первого национального проекта «Здоровье» о необходимости снижения употребления алкоголя и табака, результаты оказались весьма значительными.

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Вице-премьер напомнила, что тогда курило 40% мужчин. Однако, по ее словам, показатель курящих мужчин с тех пор снизился более чем в два раза, отмечает журнал «Профиль».

Татьяна Голикова подчеркнула, что ожидаемая продолжительность жизни лишь на 38% определяется эффективностью системы здравоохранения. Она также указала на значительное влияние социально-экономических факторов, таких как курение, алкоголизм, питание и состояние экологии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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