Число курящих мужчин в России с 2009 года сократилось более чем в два раза
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 2009 года число курильщиков в России сократилось более чем в два раза, снизившись с 40%, сообщает РИА Новости.
Голикова отметила, что в 2009 году, когда было принято решение в рамках первого национального проекта «Здоровье» о необходимости снижения употребления алкоголя и табака, результаты оказались весьма значительными.
Вице-премьер напомнила, что тогда курило 40% мужчин. Однако, по ее словам, показатель курящих мужчин с тех пор снизился более чем в два раза, отмечает журнал «Профиль».
Татьяна Голикова подчеркнула, что ожидаемая продолжительность жизни лишь на 38% определяется эффективностью системы здравоохранения. Она также указала на значительное влияние социально-экономических факторов, таких как курение, алкоголизм, питание и состояние экологии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru