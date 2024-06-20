Число курящих мужчин в России с 2009 года сократилось более чем в два раза

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 2009 года число курильщиков в России сократилось более чем в два раза, снизившись с 40%, сообщает РИА Новости.

Голикова отметила, что в 2009 году, когда было принято решение в рамках первого национального проекта «Здоровье» о необходимости снижения употребления алкоголя и табака, результаты оказались весьма значительными.