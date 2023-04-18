Число комплексных DDoS-атак в I квартале года выросло в два раза

Количество комплексных DDoS-атак, в ходе которых хакеры одновременно запускали атаки на сайт, сеть, а также инфраструктуру компаний, в первом квартале этого года увеличилось в два раза по сравнению с таким же периодом 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу StormWall.

Хакеры совершили сенсационное количество атак на российские компании

Отмечалось, что наиболее часто атакам подвергается финансовая сфера, e-commerce и сфера развлечений. При этом указывается, что число атак будет расти.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что свыше пяти тысяч хакерских атак на российскую критическую инфраструктуру было зафиксировано за год. При этом РИА Новости со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности StormWall сообщало, что число DDoS-атак на российские банки и платежные системы сильно выросло в марте, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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