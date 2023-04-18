Число комплексных DDoS-атак в I квартале года выросло в два раза

Отмечалось, что наиболее часто атакам подвергается финансовая сфера, e-commerce и сфера развлечений. При этом указывается, что число атак будет расти.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что свыше пяти тысяч хакерских атак на российскую критическую инфраструктуру было зафиксировано за год. При этом РИА Новости со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности StormWall сообщало, что число DDoS-атак на российские банки и платежные системы сильно выросло в марте, сообщает «Радиоточка НСН».

