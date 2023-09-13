Число госпитализированных под Воронежом из-за сибирской язвы достигло десяти

В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что в областную детскую клиническую больницу доставлен подросток, чей диагноз до конца еще не подтвержден.

Как отмечается, в настоящее время под наблюдением специалистов в регионе находятся девять человек с поставленным диагнозом сибирская язва.

При этом, восемь пациентов – это жители Богучарского района. Еще одни заболевший — житель Панинского района.

Ранее стало известно, что новый очаг сибирской язвы обнаружили в Воронежской области, сообщили в Telegram-канал «Радиоточка НСН».

