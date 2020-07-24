Подмосковье ожидает очередное снятие ограничений 1 августа
Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Подмосковье сократилось в два раза. Регион подходит к третьему этапу снятия ограничений при благоприятной обстановке. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия».
«COVID-19 отступает, мы видим радикальное снижение госпитализации в два раза, больше пациентов выписывается. К третьему этапу подошли: кино, выставки, детские игровые комнаты, музеи мы открываем буквально перед выходными. Поэтому здесь всё складывается благоприятно», – сказал он.
Губернатор напомнил, что после 1 августа в регионе будет снята большая часть ограничений в связи с коронавирусом.
«После 1 августа мы ещё откроем «Активное долголетие». У нас большое количество людей старшего возраста занимается в различных группах, и такую возможность мы дадим», – добавил он.
Вечером в четверг Андрей Воробьёв подписал постановление, согласно которому в Подмосковье с 1 августа возобновят работу игровые комнаты в ТРЦ, театры, кинотеатры, выставки и спортивные арены. При этом действует ряд ограничений по вместимости и заполняемости объектов.
Также, как сообщало «Радио1» в регионе с 24 июля разрешается предоставление госуслуг в зданиях госорганов в обычном объёме. Отменяется действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора.
В то же время в Московской области продолжает действовать ряд ограничений: самоизоляция для граждан старше 65 лет и людей из групп риска заражения коронавирусной инфекцией; социальная дистанция для жителей региона и обязанность у органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить её соблюдение; изоляция лиц, контактировавших с больными.
Кроме того, при занятиях физкультурой на открытом воздухе необходимо соблюдать дистанцию в 5 метров и проводить их в группах не более 5 человек.
Также в Подмосковье остается обязательным ношение масок в местах общественного пользования. Продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий, посещение ночных клубов и дискотек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru