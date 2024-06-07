В Москве три человека пострадали в ДТП с такси и «Камазом»
7 июня 202412:35
Автомобиль такси и грузовик «Камаз» столкнулись в Москве, пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Авария произошла в районе дома 4Д на Аминьевском шоссе.
«В результате ДТП пострадали, предварительно, три человека», — отметил собеседник агентства.
Водителя такси деблокировали из авто. Причины ДТП устанавливаются, движение в районе инцидента затруднено.
Ранее на юго-западе Москвы столкнулись автобус, грузовик и три легковых авто, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru