В Москве три человека пострадали в ДТП с такси и «Камазом»

Автомобиль такси и грузовик «Камаз» столкнулись в Москве, пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В Москве два человека пострадали в аварии со спецавтомобилем полиции

Авария произошла в районе дома 4Д на Аминьевском шоссе.

«В результате ДТП пострадали, предварительно, три человека», — отметил собеседник агентства.

Водителя такси деблокировали из авто. Причины ДТП устанавливаются, движение в районе инцидента затруднено.

Ранее на юго-западе Москвы столкнулись автобус, грузовик и три легковых авто, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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