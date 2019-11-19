Число должников по кредитам в России достигло 40 млн

Поясняется, что в 60 процентах случаев причиной просрочек становятся финансовые трудности. В НАПКА также рассказали, что россияне в первую очередь отказываются от трат на развлечения и одежду, а также урезают расходы на товары первой необходимости и продукты. Только после этого они начинают пропускать платежи.

Ранее глобальное исследование потребительского доверия The Conference Board и Nielsen выяснило, что экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян. Соотечественники переживают об этом столько же, сколько о здоровье и ценах на продукты. При этом 2019-ый год, к счастью, не похож на кризисные 2008 или 2014-ый. Так почему же россияне всё больше волнуются по поводу экономики. Об этом НСН спросила у руководителя центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова

