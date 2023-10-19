Численность редчайшего дальневосточного леопарда в РФ выросла впятеро

Популяция редких дальневосточных леопардов в России увеличилась в дикой природе в пять раз – до 150 особей. Такие цифры обнародовал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он выступил на первом Детском экологическом форуме, который открылся сегодня в Челябинске. По словам Иванова, данный вид хищника находился на грани вымирания. Сейчас в дикой природе они существуют только на территории России. Ещё 300 особей обитают в зоопарках по всему миру.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих на Земле. Ареал их обитания - юго-запад Приморского края, а также небольшой участок Китая на границе с РФ. Ядро популяции сейчас находится в приморском национальном парке «Земля леопарда».

