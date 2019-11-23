Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, отправили на повышение

Татьяна Клименко, которая была уволена с поста директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского после того, как одобрила скандальную систему медосмотра водителей, получила более высокое назначение. Об этом она рассказала изданию «Подъем».

Чиновница займет кресло директора головного учреждения после ее увольнения министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.

«Я не ухожу. Это повышение», — цитирует слова Клименко «Подъем».

Напомним, президент РФ Владимир Путин вмешался в ситуацию с новыми медицинскими справками для водителей, которые могли подорожать в десять раз - с 500 рублей до 5 тысяч рублей. Владимир Путин назвал нововведения Минздрава «чушью», а также добавил, что дополнительные обследования водителей нужно проводить «с умом», чтобы минимизировать финансовую нагрузку. В результате Минздрав приказом от 20 ноября отложил введение нового порядка медосмотра для водителей до первого июля 2020 года.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН отметил, что само введение новых анализов в систему прохождения медицинской комиссии на выдачу водительского удостоверения является необходимым, но «избыточна стоимость анализов».

