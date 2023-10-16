Чиновница в Таганроге уволилась после пьяной ссоры с таксистом

Молодая чиновница из Таганрога решила подать в отставку после того, как в соцсетях появилось видео ее общения в пьяном виде с таксистом. Женщина отказалась оплатить поездку, и пригрозила шофёру проблемами с полицией.

Чиновницу по имени Анна в состоянии сильного алкогольного опьянения возмутило, что таксист якобы разговаривал с ней на повышенных тонах. Причём женщина была со своим малолетним сыном. Она заявила, что все сотрудники полиции будут останавливать водителя по её просьбе, потом что она знает всех полицейских.

В безуспешных попытках расплатиться за поездку с помощью банковского приложения в смартфоне чиновница постоянно оскорбляла водителя такси с использованием нецензурных слов. После того как ролик появился в соцсетях, его главная героиня написала заявление по собственному желанию. Пользователи однозначно узнали в ней главного специалиста муниципального учреждения «Благоустройство» Анну Кассину.