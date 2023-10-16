Чиновница в Таганроге уволилась после пьяной ссоры с таксистом
Молодая чиновница из Таганрога решила подать в отставку после того, как в соцсетях появилось видео ее общения в пьяном виде с таксистом. Женщина отказалась оплатить поездку, и пригрозила шофёру проблемами с полицией.
Чиновницу по имени Анна в состоянии сильного алкогольного опьянения возмутило, что таксист якобы разговаривал с ней на повышенных тонах. Причём женщина была со своим малолетним сыном. Она заявила, что все сотрудники полиции будут останавливать водителя по её просьбе, потом что она знает всех полицейских.
В безуспешных попытках расплатиться за поездку с помощью банковского приложения в смартфоне чиновница постоянно оскорбляла водителя такси с использованием нецензурных слов. После того как ролик появился в соцсетях, его главная героиня написала заявление по собственному желанию. Пользователи однозначно узнали в ней главного специалиста муниципального учреждения «Благоустройство» Анну Кассину.
В комментарии пабликам она призналась, что даже не помнит обстоятельства тех событий. Причём девушка написала на водителя заявление в полицию, однако после отозвала его. Как подчёркивает Кассина, она по личной инициативе решила уйти с работы, так как подвела начальство.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в городе Пыть-Яхе (ХМАО-Югра) другая молодая чиновница возмутила местных жителей и начальство, когда опубликовала слишком фривольное видео с рабочего места.
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