Экс-чиновник Минкульта Мазо получил восемь лет колонии
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего чиновника министерства культуры РФ Бориса Мазо виновным в мошенничестве, сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
По версии следствия, в 2015 году экс-чиновник, руководивший тогда департаментом управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта, вместе с бывшим замминистра культуры РФ Григорием Пирумовым, создали преступное сообщество с целью хищения сотен миллионов рублей, которые были выделены на строительство комплекса зданий Эрмитажа.
В результате было похищено более 900 млн рублей, из которых 800 млн рублей чиновники сумели отмыть.
Мазо покинул Россию и был объявлен в международный розыск. В марте 2021 года власти Австрии приняли решение о передаче экс-чиновника российским правоохранителям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Суд назначил Мазо восемь лет лишения свободы сроком, а также штраф в размере 500 000 рублей. По совокупности приговоров бывший чиновник получил 8,5 лет в колонии общего режима и штраф в размере 600 000 рублей.
Мазо свою вину не признал, при этом он возместил 500 000 рублей.
Ранее в Генпрокуратуре России заявили, что Объединённые Арабские Эмираты экстрадируют в Россию обвиняемого в хищениях денежных средств в особо крупном размере Игоря Кременевского, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru