Чиновница извинилась за селфи в «шоколадной» ванне

Чиновница из Ульяновска Светлана Опёнышева, прославившаяся благодаря селфи в «шоколадной» ванной, принесла свои извинения тем, кого оскорбило её фото. Пост с извинениями она опубликовала в Facebook.

«Дорогие друзья. Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого то обидеть, но так вышло, что чьи то чувства оказались задеты и мне жаль, что так произошло», — написала Опёнышева (пунктуация и орфография автора сохранены — прим. НСН).

Кроме того, женщина отметила, что хотела лишь поделиться своими впечатлениями от отдыха в Азербайджане, отмечает «Газета.ру».

Ранее НСН сообщала, что в поддержку чиновницы выступил правозащитник из Ульяновска Александр Брагин. Он разместил в соцсети своё фото в аналогичной «шоколадной» ванне и объяснил, что стоимость этого полезного для тела удовольствия не так высока, как кажется.

Напомним, главу IT-корпорации Ульяновской области, советницу губернатора Светлану Опёнышеву могут отправить в отставку после селфи в «шоколадной ванне». Она опубликовало фото, которое сделала во время очередного отпуска. На снимке она принимает ванну с нафталаном — лечебной нефтью. Подпись под изображением гласит: «Много шоколада не бывает».

