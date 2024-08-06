И.о. замгубернатора Севастополя Горлова уволили из-за коррупции

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Горлова из-за коррупции, об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

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Комментируя увольнение, Развожаев отметил, что «за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», цитирует его «Ura.ru».

Так, еще в июне 2022 года Развожаев пригрозил Горлову, который на тот момент являлся директором департамента городского хозяйства Севастополя, вернуть того обратно в Сочи после скандала с пляжем. Тогда Горлову было поручено привести в порядок инфраструктуру двух пляжей и убрать с одного из них торговые точки.

Также Горлову был сделан выговор за ситуацию с подготовкой в городе убежищ на случай атак ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:УвольнениеКоррупцияСевастополь

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