Чиновников будут увольнять по оценкам граждан

Руководителей территориальных органов власти, региональных Пенсионных фондов, фондов социального и медицинского страхования, а также глав многофункциональных центров (МФЦ) будут премировать или увольнять в зависимости от качества предоставленных населению услуг. Соответствующий приказ Минэкономразвития начнет действовать с 1 июня этого года, сообщают Известия.

Чтобы понять, кто работает хорошо, а кто не справляется, власти будут опираться на сообщения граждан с оценкой полученных услуг. Ответ на СМС будет бесплатным.

Оценки от четырех до пяти баллов будут считаться положительными, а от одного до трех — отрицательными. При этом если гражданин не предоставит обратную связь, ему перезвонят.

Если по итогам года качеством госуслуг будут довольны меньше 85-90 процентов их получателей, то чиновникам будет грозить дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения, отмечает Ura.ru.