Ногинские чиновники занялись «долгостроем» благодаря «Кривой линии»

Более 6 лет не могут въехать в свои квартиры жители Ногинска. Сначала дом, возводимый на 3-ей улице Интернационала, стал долгостроем. Якобы застройщик разорился и строительные работы прекращены. Владельцев уже купленных квартир на протяжении долгих лет кормили обещаниями. От отчаяния они неоднократно выходили на митинги. Спустя много лет дом достроили, демонстративно выдали ключи, заключили акты приема-передачи… Но на этом сказка закончилась.

Как рассказал «Кривой линии НСН» один из несостоявшихся новоселов Евгений Острицов, вот уже более полугода дом не могут поставить на кадастровый учет. Администрация города практически каждую неделю обещает решить проблему, но все остается по-прежнему. Сначала жильцам рассказывали о проблемах с документами, потом про управляющую компанию, а в конце – о заболевшем кадастровом инженере, якобы единственном, кто может решить вопрос. Со слов Евгения, «ни городская администрация, ни управляющая компания, ни местные телевидение и газеты помочь не смогли».

«Кривая линия» обратилась за разъяснениями в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), подкрепив свой запрос обращением к заместителю Председателя Правительства Александру Оверчуку, курирующему данное ведомство.

Результат не заставил себя долго ждать.

Как стало известно НСН, данный вопрос был рассмотрен после нашего обращения на заседании рабочей группы Росреестра и органов государственной власти Московской области. Из официального ответа следует, что «фактические характеристики МКД (многоквартирного дома – ред.) не соответствуют характеристикам, отраженным в проектной документации».

Вместе с тем, в ведомстве также сообщили, что «запланировано проведение совещания с участием Минжилполитики Московской области, представителя застройщика «ФСК Газстройинвест XXI век» и кадастрового инженера, на котором будут рассмотрены причины, препятствующие проведению государственного кадастрового учета МКД, а также возможные пути разрешения вопроса в рамках действующего законодательства».

К сожалению, НСН не имеет официальных сведений о результатах проведенного накануне майских праздников совещания. Но в разговоре с корреспондентом «Кривой линии» Евгений Острицов сообщил, что новоселов известили о состоявшейся встрече и принятом решение поставить дом на кадастровый учет через судебное решение. «Я даже не ожидал такой реакции на обращение в «Кривую линию», написал уже от отчаяния, - сказал он, - очень приятно, что вы нас поддержали. И более того, добились результата за такой короткий срок. Большое спасибо».