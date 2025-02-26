Чиновники Вологодской области требовали 100 млн рублей взятки

Следственный комитет сообщил о задержании заместителя губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства региона в Москве Кирилла Бочарова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, чиновники в 2024-2025 годах требовали от компании, занимающейся освоением лесов, 100 миллионов рублей за помощь в восстановлении аренды участка, договор по которому был расторгнут региональным министерством.