Чиновники Вологодской области требовали 100 млн рублей взятки
Следственный комитет сообщил о задержании заместителя губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства региона в Москве Кирилла Бочарова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, чиновники в 2024-2025 годах требовали от компании, занимающейся освоением лесов, 100 миллионов рублей за помощь в восстановлении аренды участка, договор по которому был расторгнут региональным министерством.
После обращения представителя компании в правоохранительные органы Алексеева задержали во вторник, а Бочарова арестовали судом в среду.
Им предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК, максимальное наказание по которой составляет 15 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru