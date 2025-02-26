Чиновники Вологодской области требовали 100 млн рублей взятки

Следственный комитет сообщил о задержании заместителя губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства региона в Москве Кирилла Бочарова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, чиновники в 2024-2025 годах требовали от компании, занимающейся освоением лесов, 100 миллионов рублей за помощь в восстановлении аренды участка, договор по которому был расторгнут региональным министерством.

Вице-губернатора Вологодской области Алексеева арестовали по делу о взятке

После обращения представителя компании в правоохранительные органы Алексеева задержали во вторник, а Бочарова арестовали судом в среду.

Им предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК, максимальное наказание по которой составляет 15 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Вологодская ОбластьВзяткаЧиновники

Горячие новости

Все новости

партнеры