Чиновник, оскандалившийся при наводнении в Иркутской области, исключён из «Единой России»

Мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов исключен из «Единой России» за дискредитацию партии в связи с событиями, связанными с наводнением в регионе. Ранее градоначальник был отстранен от исполнения обязанностей, передает «Свободная пресса». Как подчеркивается в сообщении регионального отделения партии, факт недостойного поведения чиновника был подтвержден.

Ранее в интернете появилась видеозапись, задействованная в ликвидации последствий паводка, откачивает воду у коттеджа в Нижнеудинске, а коммунальщики расчищают территорию. Оказалось, что это участок, принадлежащий Худоногову. Губернатор области Сергей Левченко направил в связи с этим обращение в Следственный комитет.

Сам мэр утверждает, что не привлекал коммунальные службы к очистке своего участка от воды. Он также уточнил, что у него нет коттеджа, как сообщили некоторые СМИ, а только баня и огород. Сергей Худоногов возглавлял Нижнеудинский район с 1994 года, его избирали мэром шесть раз.

Сегодня стало известно, что число жертв паводка в Иркутской области достигло 25, ещё 10 человек числятся пропавшими без вести. Как пишут argumenti.ru, Иркутская область постепенно оправляется от шока после катаклизма. Хотя, восстановление пострадавших территорий идет не так быстро, как хотелось бы. Теперь, главный вопрос - кто ответит за произошедшее.

Между тем, как сообщает КИА, жители Крыма, как и других российских регионов, могут оказать помощь пострадавшим от наводнения. Денежные средства можно перечислять по реквизитам, которые указаны на официальном портале Иркутской области.