Чиновника, напавшего на журналиста, выгнали из «Единой России»

Президиум генерального совета «Единой России» исключил главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева из партии за нападение на журналиста телеканала «Россия 24». Также принято решение инициировать его отзыв избирателями с занимаемого поста, сообщила пресс-служба единороссов, передает RT.

Секретарь генсовета Андрей Турчак назвал происшествие «очередным приступом «белой чиновничьей горячки» в Хакасии. По словам Турчака, это было «неадекватное и неприемлемое поведение» главы района. Секретарь генсовета заверил, что в «Единой России» не собираются закрывать глаза на подобные случаи.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Зайцева уголовное дело по факту воспрепятствования журналистской деятельности. 22 мая корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-24» обратился к чиновнику с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в ужасных условиях, отмечает Ura.ru. Были также заданы вопросы о судимости чиновника, коррупции и хищениях. После этого Зайцев повалил журналиста на пол.

