Чиновник Пермского края назвал клеветой слухи о его участии в свингер-вечеринках

Григорьев отметил, что его и его супругу знают в городе более 30 лет, и назвал эту информацию клеветой «чистой воды». Он сообщил, что 9 июня подал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по статье «клевета» и выразил надежду, что «негодяев», которые его оклеветали, найдут.

Мэр Оса уверен, что такие провокации связаны с предвыборной кампанией в округе, и сообщил, что поливают грязью не только его, но и всю его команду от партии «Единая Россия».

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Григорьев вместе с женой участвуют в свингер-вечеринках. В материале уточнялось, что чиновник обсуждал в чате свингер-клуба прошедшие мероприятия и выражал желание посещать новые, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

