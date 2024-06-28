Мэр Алатыря уволился после инцидента с девушкой на коленях

Ранее в интернете появились фото с Арининым с камер видеонаблюдения, где он едет в автомобиле вместе с пассажиркой. На снимке видно, что женщина, которая сидит рядом с Арининым – не пристегнута. На втором снимке она уже как будто что-то ищет внизу. В результате мэр получил два штрафа за непристегнутый ремень безопасности.

В четверг 27 июня глава Чувашии Олег Николаев сообщил о завершении служебной проверки в отношении чиновника. По словам Николаева, глава Алатыря нарушил нормы Кодекса этики и служебного поведения служащих администрации.

В материале уточняется, что после того, как фото нарушения Аринина попали в сеть, он написал заявление об уходе. Отмечается, что местные депутаты поддержали его решение.

Ранее мэр курортного города Саки Александр Овдиенко ушел в отставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

