Мэр Алатыря уволился после инцидента с девушкой на коленях
Мэр города Алатырь в Чувашской Республике Павел Аринин уволился после скандала с непристегнутым ремнем безопасности и пассажиркой. Об этом сообщил Telegram-канал «База».
Ранее в интернете появились фото с Арининым с камер видеонаблюдения, где он едет в автомобиле вместе с пассажиркой. На снимке видно, что женщина, которая сидит рядом с Арининым – не пристегнута. На втором снимке она уже как будто что-то ищет внизу. В результате мэр получил два штрафа за непристегнутый ремень безопасности.
В четверг 27 июня глава Чувашии Олег Николаев сообщил о завершении служебной проверки в отношении чиновника. По словам Николаева, глава Алатыря нарушил нормы Кодекса этики и служебного поведения служащих администрации.
В материале уточняется, что после того, как фото нарушения Аринина попали в сеть, он написал заявление об уходе. Отмечается, что местные депутаты поддержали его решение.
Ранее мэр курортного города Саки Александр Овдиенко ушел в отставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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