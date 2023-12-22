Четырехэтажная баскетбольная корзина украсит фасад Центра сборных команд в Новой Москве

Угол над главным входом Центра сборных команд Российской федерации Баскетбола (РФБ) оформят в виде баскетбольной корзины. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что баскетбольный комплекс международного уровня для соревнований и тренировок планируется достроить в 2025 году. По словам Бочкарева, панорамное остекление корзины благодаря ромбовидным элементам будет символизировать сетку корзины. Общая площадь объекта составит порядка 8,8 тысяч «квадратов».

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Заммэра уточнил, что в четырехэтажном здании будет предусмотрен универсальный спортзал на три баскетбольные площадки. Также будут организованы, в частности, кабинет врача, раздевалки, тренажерный зал и помещение криосауны. На минус первом этаже расположатся инженерные и технические помещения, а также пищевой блок и СПА-зона.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что Москомархитектура выдала свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения спортивного объекта. По его словам, фасады будут напоминать цвет баскетбольного мяча. С основным цветом, указал он, контрастируют черные и белые фрагменты, так как эти цвета обычно используются для разметки на площадках и в рисунке мяча.

Объект разместится на территории жилого комплекса «Новое Внуково». Проект реализуется группой «Самолет» совместно с РФБ. Управляющий директор девелоперского блока группы «Самолет» по Московскому региону Айман Эль-Хашем отметил, что в главном центре РФБ создадут все необходимые условия для проведения тренировок и сборов.

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ФОТО: Стройкомплекс Москвы
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