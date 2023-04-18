Четыре новых точки питания появятся в Парке Горького в Москве

Город выставил на торги четыре нестационарных торговых объекта под открытие точек общепита в Парке Горького – это павильон с летней верандой общей площадью более 130 квадратов и три киоска – около 9 квадратных метров каждый.

Все четыре НТО подходят для продажи выпечки, кондитерских изделий, чая, кофе, соков, воды и других безалкогольных напитков, горячих и холодных блюд из полуфабрикатов, различных снеков и пр.

Как сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, заявочные кампании по объектам завершатся 21 апреля, онлайн-аукционы пройдут 26 апреля на электронной площадке «Росэлторг». С победителями подпишут договоры на пять лет.

