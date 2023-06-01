Четыре крупных инфраструктурных проекта завершат на юге Москвы в 2023 году

В столичном Южном административном округе до конца 2023 года построят важные транспортные объекты, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В текущем году планируется завершить строительство участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка. Также планируется закончить работы на развязке на пересечении МКАД с Липецкой улицей», - отметил он.

Сразу на двух участках будет запущено движение через затон Новинки.

Уже сегодня степень готовности сложной развязки МКАД-Липецкая улица оценивается как высокая. Специалисты возводят железобетонные конструкции туннеля и укладывают асфальт. Развитие транспортного узла лично контролирует мэр Москвы Сергей Собянин.