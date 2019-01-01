Четыре корпуса уникальной клиники в Коммунарке достроят до конца года

Завершение первой очереди строительства медицинского центра «Новомосковский» в посёлке Коммунарка планируется до конца текущего года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во время беседы с жителями посёлке. Градоначальник приехал туда сегодня для ознакомления со строительными работами в многопрофильной клинической больнице с перинатальным центром.

Как подчеркнул Собянин, новые корпуса клиники станут самыми современными в России. Полностью больница будет сдана в эксплуатацию в 2020 году, передает АГН «Москва». В медцентре будет организован полный спектр медицинских услуг. Больничный комплекс на тысячу с лишним коек с реанимационными отделениями и 30 операционными оснастят самым новым медицинским оборудованием, отвечающим мировым стандартам.

В его составе будут функционировать детская и взрослая больницы, перинатальный центр, лечебно-диагностический и амбулаторный центры. Клиника будет обслуживать население ТиНАО, районов Солнцево, Бутово и Ново-Переделкино. Вертолетная площадка позволит принимать санитарную авиацию с экстренными больными.

