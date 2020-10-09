Ещё четыре города России открылись для международных полётов
Российские власти расширили список городов, возобновивших международное авиасообщение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.
По информации ведомства, в соответствии с решением правительства России с 9 октября будут разрешены полёты за рубеж из Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Отмечается, что перелёты возможны в пункты иностранных государств, открытые для международного авиасообщения.
Ранее полёты в другие страны были возможны лишь из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Калининграда, Казани, Новосибирска.
Из-за распространения новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с иностранными государствами. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перелёты пустых самолётов для проведения техобслуживания. Также были разрешены транзитные полёты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полёты в соответствии с отдельными решениями правительства РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru