Ещё четыре города России открылись для международных полётов

Российские власти расширили список городов, возобновивших международное авиасообщение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

По информации ведомства, в соответствии с решением правительства России с 9 октября будут разрешены полёты за рубеж из Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Отмечается, что перелёты возможны в пункты иностранных государств, открытые для международного авиасообщения.

Ранее полёты в другие страны были возможны лишь из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Калининграда, Казани, Новосибирска.

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с иностранными государствами. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перелёты пустых самолётов для проведения техобслуживания. Также были разрешены транзитные полёты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полёты в соответствии с отдельными решениями правительства РФ.

