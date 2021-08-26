Четыре эвакуационных борта из Афганистана приземлились в Подмосковье
Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России, на борту которых находятся эвакуированные из Афганистана россияне, приземлились в Москве, сообщает ТАСС.
Еще два Ил-76 сели в подмосковном аэропорту Чкаловский, куда ранее прибыли Ил-76 и Ил-62. Сейчас пассажиры проходят пограничный контроль. Большая часть из них — россияне афганского происхождения.
Эвакуация была организована по поручению президента России Владимира Путина. Из Афганистана было вывезено более 500 россиян, граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана — а также Узбекистана и Украины.
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