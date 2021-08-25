Самолет Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана приземлился в Таджикистане

Самолет Минобороны РФ успешно сел в городе Гиссар, на борту находились эвакуированные из Афганистана граждане Таджикистана. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на министерство.

По данным канала, эвакуация была организована главой ведомства Сергеем Шойгу. Ранее поступило соответствующее требование президента России Владимира Путина.

Кроме того, четыре российских судна военно-транспортной авиации забрали из единственного аэропорта Кабула граждан России, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины.

По данным канала, рейсы выполнялись в сопровождении медицинских бригад, оснащенных оборудованием и медикаментами.

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Фото: sila-avia.ru
ТЕГИ:Минобороны РФЭвакуацияТаджикистанАфганистан
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