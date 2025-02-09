Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Москве
Автобус и три легковых автомобиля столкнулись на юге Москвы, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
В ГАИ уточнили, что ДТП произошло на Южнобутовской улице в районе дома 1, когда водитель автомобиля "Форд" совершил столкновение с автобусом, который в свою очередь совершил столкновение еще с двумя легковыми автомобилями и врезался в столб освещения.
В результате ДТП четыре человека получили травмы. Уточняется, что все они пассажиры автобуса.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее сегодня в Астрахани грузовой фургон столкнулся с легковым автомобилем, пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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