Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Автобус и три легковых автомобиля столкнулись на юге Москвы, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

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В ГАИ уточнили, что ДТП произошло на Южнобутовской улице в районе дома 1, когда водитель автомобиля "Форд" совершил столкновение с автобусом, который в свою очередь совершил столкновение еще с двумя легковыми автомобилями и врезался в столб освещения.

В результате ДТП четыре человека получили травмы. Уточняется, что все они пассажиры автобуса.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сегодня в Астрахани грузовой фургон столкнулся с легковым автомобилем, пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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