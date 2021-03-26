Четвёртый сезон конкурса управленцев «Лидеры России» стартует 31 марта
Генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров заявил, что заявки для участия в четвёртом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» начнут принимать 31 марта, сообщает ТАСС.
По его словам, конкурс будет состоять из восьми отраслевых треков, шесть из которых являются основными - это «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии».
«В этом году для участия в конкурсе можно будет выбрать только один трек», - отметил Комиссаров.
Глава АНО «Россия - страна возможностей» рассказал, что позднее основного конкурса запустят международное направление, а также новый трек для студентов от 18 до 25 лет.
Комиссаров также добавил, что четвёртом сезоне конкурса изменится формат оценки тестов и отсев участников будет проходить после прохождения этапов.
Ранее заместитель руководителя Аппарата президента Сергей Кириенко заявил, что в России состоится конкурс политологов, который пройдёт по модели «Лидеров России» и будет состоять из четырех основных этапов: регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал.
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