Четвёртый сезон конкурса управленцев «Лидеры России» стартует 31 марта

Генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров заявил, что заявки для участия в четвёртом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» начнут принимать 31 марта, сообщает ТАСС.

По его словам, конкурс будет состоять из восьми отраслевых треков, шесть из которых являются основными - это «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии».

«В этом году для участия в конкурсе можно будет выбрать только один трек», - отметил Комиссаров.

Глава АНО «Россия - страна возможностей» рассказал, что позднее основного конкурса запустят международное направление, а также новый трек для студентов от 18 до 25 лет.

Комиссаров также добавил, что четвёртом сезоне конкурса изменится формат оценки тестов и отсев участников будет проходить после прохождения этапов.

Ранее заместитель руководителя Аппарата президента Сергей Кириенко заявил, что в России состоится конкурс политологов, который пройдёт по модели «Лидеров России» и будет состоять из четырех основных этапов: регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал.